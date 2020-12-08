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Тульская область одна из самых активных по числу отправленных Путину вопросов
Фото: kremlin.ru.

Тульская область одна из самых активных по числу отправленных Путину вопросов

Напомним, большая пресс-конференция президента России состоится 17 декабря.

Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения. Об этом рассказали в эфире телеканала «Россия 24».
 
Сообщается, что наиболее активны в составлении вопросов жители Москвы, Тулы, Краснодарского края и Карелии.
 
Граждане могут отправить свой вопрос в виде текста или видеозаписи через приложение «Москва — Путину». Для этого нужно зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи.
 
Пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии.
 
Владимир Путин будет находиться в Ново-Огарево и пообщается с прессой и россиянами по видеосвязи.

 

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