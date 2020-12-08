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Тульскую «катюшу» реставрировали на Кубани
фото: пресс-служба городской администрации

Тульскую «катюшу» реставрировали на Кубани

Реставраторы трудились над боевой машиной месяц — работали по архивным чертежам.

2 декабря на пересечении улиц Пролетарская и Демидовская Плотина установили макет легендарной «катюши».

Воссоздавали боевую машину кубанские реставраторы. Для постамента мастера из Абинского района собрали ЗИС-5 с реактивной установкой БМ-13. Реставраторы трудились над боевой машиной месяц — работали по архивным чертежам, пишет kuban24

На постамент тульскую «катюшу» поставили в 1980 году. Всего на территории бывшего Советского Союза сохранилось чуть более 20 таких экземпляров. Открытие памятника приурочили к 35-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время массовой застройки района боевую машину демонтировали и передали заводу «Штамп». К 50-летию Победы памятник был установлен на въезде в Пролетарский район.  

 

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