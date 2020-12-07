В Новомосковске незаконно сжигали столичные медицинские отходы

Фото Вадима Баранова.

Летом активисты региональной общественной организации «Экологическая защита» вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов и экологии Тульской области обнаружили в Новомосковске две установки для сжигания медицинских отходов.

Территория была завалена отходами, отнесёнными к категориям «опасные» и «чрезвычайно опасные». Судя по маркировкам, отходы привезли в Тульскую области из Москвы, Подмосковья и других регионов. Выяснилось, что за это несет ответственность ООО «Региональный оператор».

Две установки автотермического сжигания отходов не были внесены в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Предприятие не разработало проект санитарно-защитной зоны, не проводился учёт перемещения отходов. Шприцы, капельницы и трубки даже не укрыли от ветра и дождя, а просто свалили в кучу.

– Деятельность предприятия по сжиганию медицинских отходов остановлена. Все медотходы вывезены за пределы Тульской области. Мы лично в этом убедились, проследив путь грузового автотранспорта до границы с Подмосковьем, – отметил председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

По итогу выявленных нарушений природоохранный прокурор внес руководителю компании представление, возбуждены административные дела по пяти статьям КоАП РФ.