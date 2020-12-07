В каждой больнице Тульской области работает единый телефонный номер

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Об этом на совещании оперштаба по коронавирусу рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.

В 39 учреждениях здравоохранения работают единые номера телефонов, по которым можно вызвать врача на дом или получить справку о работе поликлиники. Единые номера можно найти здесь.

Позвонив в медучреждение по единому контактному номеру, абонент сможет выбрать один из четырех пунктов меню:

1 – горячая линия по вопросам COVID-19

2 – вызов врача на дом,

3 – переадресация на линию предварительной записи к врачу,

4 – другие вопросы.

Единый телефон каждого учреждения здравоохранения региона работает в будние дни с 8.00 до 20.00 часов. Вызвать врача на дом можно в будни с 8.00 до 16.00, а в праздничные и выходные дни – с 9.00 до 14.00.

По-прежнему действует запись к врачу на сайте Доктор71 или по телефонам: 33-83-77 (для Тулы) и 8(800)450-33-03 (для области) по будням – с 8.00 до 20.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 18.00.