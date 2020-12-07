В каждой больнице Тульской области работает единый телефонный номер
Об этом на совещании оперштаба по коронавирусу рассказал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков.
В 39 учреждениях здравоохранения работают единые номера телефонов, по которым можно вызвать врача на дом или получить справку о работе поликлиники. Единые номера можно найти здесь.
Позвонив в медучреждение по единому контактному номеру, абонент сможет выбрать один из четырех пунктов меню:
- 1 – горячая линия по вопросам COVID-19
- 2 – вызов врача на дом,
- 3 – переадресация на линию предварительной записи к врачу,
- 4 – другие вопросы.
Единый телефон каждого учреждения здравоохранения региона работает в будние дни с 8.00 до 20.00 часов. Вызвать врача на дом можно в будни с 8.00 до 16.00, а в праздничные и выходные дни – с 9.00 до 14.00.
По-прежнему действует запись к врачу на сайте Доктор71 или по телефонам: 33-83-77 (для Тулы) и 8(800)450-33-03 (для области) по будням – с 8.00 до 20.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 18.00.