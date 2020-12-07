На кругу на выезде из Тулы изменится схема движения

Фото из архива Myslo.

Изменения вступят в силу 8 декабря. На месте будут дежурить экипажи ДПС.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что на 96-м километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» (ранее – дорога Калуга – Тула – Михайлов – Рязань), в районе пос. Иншинский, с 8 декабря изменится схема движения.

На кругу приоритетным будет являться направление Тула – Калуга. На месте для обеспечения дополнительной организации дорожного движения будут работать экипажи ДПС.