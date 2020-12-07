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Алексей Дюмин поставил экологию во главу угла
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин поставил экологию во главу угла

7 декабря на оперативном совещании у губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждали вопросы соблюдения экологических требований на предприятиях региона.

По словам главы региона, на ключевой показатель развития региона – на демографию – влияет множество факторов. Один из них – экология.  Актуальность этой темы для Тульской области отметил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с Алексеем Дюминым 5 декабря:

– Это вопрос чисто объективного характера, – сказал Владимир Путин. – Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причём самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи нужно обращать внимание на то, чтобы, безусловно, выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий.

По словам министрпа природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, в реестре предприятий, негативно влияющих на окружающую среду, состоит 2883 объекта. По  поручению губернатора в регионе проводится системная природоохранная работа совместно с крупными промышленными предприятиями. Одни из ключевых мероприятий – инвентаризация систем промышленных выбросов, состояния очистных промсооружений, мониторинг состояния атмосферного воздуха.

В качестве примера министр привел Ефремовское предприятие «Зернопродукт». Сейчас организована работа по проведению рекультивации   земель бывших полей фильтрации, идет модернизация основного и вспомогательного производств. Изначально планировалось ввести в эксплуатацию цех полной переработки барды в I квартале 2023 года. Однако местные жители не раз жаловались на резкий запах, связанный с деятельностью «Зернопродукт». В связи с этим по поручению губернатора и по договоренности министерства с предприятием цех будет введен во II квартале 2021 года.

С 2016 года на природоохранные мероприятия наплавлено более 16 млрд. руб. С 2016 года наблюдается положительная динамика по снижению негативного воздействия на окружающую среду, выбросы предприятий в атмосферу снижены более чем на 25%. С 40 крупными промышленными предприятиями региона согласованы планы мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду до 2024 года на общую сумму 10,5 млрд рублей.

функционирует Федеральная наблюдательная сеть. С ее помощью ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха на 10 стационарных постах и качества природной воды в 21 створе поверхностных водных объектов.

По поручению губернатора в этом году будет приобретена уникальная передвижная экологическая лаборатория, которая может анализировать пробы на содержание 26 загрязняющих веществ, в том числе и специфических химических веществ.

– Возможно, нашему региону требуется еще одна такая лаборатория. Нужно проанализировать потребность и  возможность приобретения, – отметил Алексей Дюмин.

В рамках проекта «Умные города Тульской области» модернизированы 3 стационарных поста контроля воздуха в Новомосковске, создается 1 новый пост.

– Нарушителей требований природоохранного законодательства министерство привлекает к административной ответственности. В 2020 году оштрафовано около 450 лиц на общую сумму более 6 млн рублей, – заявил Юрий Панфилов.

С 2019 года предприятия начали получать комплексные экологические разрешения (КЭР). Такое разрешение подтверждает экологическую безопасность предприятия. Одним из первых в России КЭР получило ООО «ХайдельбергЦемент Рус».

До конца 2022 года обратиться с заявкой в Росприроднадзор для получения КЭР должны ещё 5 предприятий Тульской области: АО «НАК «АЗОТ», ОАО «Щекиноазот», АО «Тулагорводоканал», ПАО «Тулачермет», филиал «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина».

Губернатор поручил расширить сотрудничество с учеными. В частности, в недавно созданном научном центре мирового уровня «ТулаТех» отдельное направление посвящено экологии.

– У нас есть уже реализованные с учеными ТулГУ проекты, например, датчики выброса газов на рекультивированных мусорных полигонах, – напомнил Юрий Панфилов. – А лаборатории университета принимают участие во многих контрольных мероприятиях.

По словам руководителя Приокского управления Росприроднадзора Александра Богуша, в 2019 году все выбросы предприятий региона составили 106 тысяч тонн. Причем основное количество выбросов – более 59% – приходится на Тулу. Основные загрязняющие вещества – аммиак, оксиды углерода и азота, диоксид серы. 

Управление Росприроднадзора в 2020 году привлекло к административной ответственности 322 нарушителей, сумма наложенных штрафов составляет почти 13 млн рублей. При этом многие из нарушителей были оштрафованы за год несколько раз. Например, Косогорский металлургический завод, завод «Штамп» и «Тульский патронный завод» регулярно штрафовали за сброс сточных вод со значительным превышением вредных соединений.

В декабре 2020 года внеплановая проверка Росприроднадзора проводится в отношении НАК «Азот» – из-за многочисленных жалоб новомосковцев и веневцев.

– Я получаю много сигналов от жителей на экологическую тему. Соблюдение требований природоохранного законодательства на предприятиях напрямую влияет на здоровье людей. Ваша задача – тщательно их контролировать. Особенно это важно в промышленных районах, где сосредоточено множество предприятий. Экология должна быть во главе угла! – подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил организовать совещание, на котором руководители промышленных предприятий должны представить планы по экологической модернизации своих производств.

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