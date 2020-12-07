В Советске безработный избил и ограбил женщину

Сейчас он задержан, в полиции возбуждено уголовное дело.

В Щекинском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, некий злоумышленник напал на жительницу Советска, избил и вытащил из ее куртки деньги. Ущерб от его действий составил 4 тысячи рублей.

Стражи порядка довольно быстро задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный представитель цыганского этноса. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».