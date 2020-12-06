Фото из архива MySlo
В Тульской области – новый антирекорд по заражениям COVID-19
За сутки в регионе выявлено 193 случая коронавируса.
По информации федерального оперштаба, за сутки в Тульской области зафиксировано 193 случая коронавируса. Это – очередной антирекорд. Четыре человека скончались, 177 – благополучно выздоровели.
Всего с начала пандемии 17679 жителей Тульской области заразились ковидом, 15595 – успешно победили болезнь. Зафиксировано 512 летальных исходов.
За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 20,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека.
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