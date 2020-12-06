Не нашёл, а украл: туляк расплатился в магазине чужой банковской картой

В Туле сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже денег. 26-летняя девушка потеряла свою банковскую карту, но не поспешила заблокировать её – со счёта было списано почти 3000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что преступление совершил 55-летний местный житель – он нашёл карту, но не стал возвращать её владелице, а отправился закупаться в магазин.

Сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого, он был задержан и доставлен в дежурную часть. Пресс-служба УМВД России по Тульской области уточняет, что по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».