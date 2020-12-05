Туляк Илья Шакиров все же вышел в финал России по боксу

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Илья Шакиров вышел в финал чемпионата России по боксу среди мужчин после пересмотра результата поединка с Ильей Поповым.

Главная судейская коллегия пересмотрела результат полуфинального боя на чемпионате России по боксу среди мужчин в весовой категории до 63 кг.

Первоначально в поединке с Ильей Шакировым (Тульская область) судьи отдали победу Илье Попову (Санкт-Петербург). Но, после рассмотрения протеста результат был изменен.

В субботу Шакиров в финале встретится с серебряным призером Европейских игр-2019 Габилом Мамедовым (Оренбургская область).

Уступивших в полуфиналах боксеров наградили бронзовыми медалями чемпионата России 2020 года. Также каждому спортсмену вручили денежные сертификаты на 125 тысяч рублей.