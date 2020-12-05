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Губернатор поздравил газету «Молодой коммунар» с 95-летием
Фото: mk.tula.ru

Губернатор поздравил газету «Молодой коммунар» с 95-летием

Алексей Дюмин пожелал сотрудникам газеты крепкого здоровья и новых творческих успехов.

Газете «Молодой коммунар» исполнилось 95 лет. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил издание с юбилеем и пожелал сотрудникам газеты крепкого здоровья и новых творческих успехов.
 
«Уже почти целое столетие «Молодой коммунар» ведет летопись тульской земли. Живет историями туляков, ищет ответ на сложные вопросы, помогает добрым советом. И всегда говорит о самом главном. Читатели ценят ваш творческий подход, особый взгляд и главное — неравнодушие к людям и будущему родного края!» — говорится в поздравлении Алексея Дюмина.
 

Редакция Myslo присоединяется к поздравлению. С юбилеем вас, коллеги!
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:07 +3
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