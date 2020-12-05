Губернатор поздравил газету «Молодой коммунар» с 95-летием

Фото: mk.tula.ru

Газете «Молодой коммунар» исполнилось 95 лет. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил издание с юбилеем и пожелал сотрудникам газеты крепкого здоровья и новых творческих успехов.

«Уже почти целое столетие «Молодой коммунар» ведет летопись тульской земли. Живет историями туляков, ищет ответ на сложные вопросы, помогает добрым советом. И всегда говорит о самом главном. Читатели ценят ваш творческий подход, особый взгляд и главное — неравнодушие к людям и будущему родного края!» — говорится в поздравлении Алексея Дюмина.

Редакция Myslo присоединяется к поздравлению. С юбилеем вас, коллеги!