Фото: vk.com/alexin_gossip
В Алексине с балкона 5 этажа выпал мужчина
Пострадавший скончался от полученных травм.
Утром 4 декабря с балкона одного из домов на ул. Арматурной в Алексине Тульской области выпал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
По словам местных жителей погибшему было 50 лет. Он жил один и вел асоциальный образ жизни. Не исключено, что в момент трагедии мужчина находился в состоянии опьянения.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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