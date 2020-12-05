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В Алексине с балкона 5 этажа выпал мужчина
Фото: vk.com/alexin_gossip

В Алексине с балкона 5 этажа выпал мужчина

Пострадавший скончался от полученных травм.

Утром 4 декабря с балкона одного из домов на ул. Арматурной в Алексине Тульской области выпал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
 
По словам местных жителей погибшему было 50 лет. Он жил один и вел асоциальный образ жизни. Не исключено, что в момент трагедии мужчина находился в состоянии опьянения.
 
Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:08 +1
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