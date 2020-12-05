В Алексине с балкона 5 этажа выпал мужчина

Фото: vk.com/alexin_gossip

Утром 4 декабря с балкона одного из домов на ул. Арматурной в Алексине Тульской области выпал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По словам местных жителей погибшему было 50 лет. Он жил один и вел асоциальный образ жизни. Не исключено, что в момент трагедии мужчина находился в состоянии опьянения.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.