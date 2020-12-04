История одной кражи: туляк заперся в туалете кафе, напился и попал в руки полиции

Добычей вора стали 12 тысяч рублей. Но уйти ему не удалось – из-за сильного опьянения он не смог выбраться из закрытого заведения.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в необычной краже. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, 45-лентий мужчина пришёл в кафе в Пролетарском районе Тулы. Дождавшись, когда сотрудники будут закрывать заведение, он прошёл в туалет, «отсиделся» там и выбрался ночью, чтобы совершить кражу

Вор забрал из бара бутылку коньяка и дневную выручку – 12 тысяч рублей. Спиртное он тут же выпил, после чего попытался выбраться на улицу, но так опьянел, что не смог этого сделать. Мужчину, бьющего кулаками по стёклам закрытого кафе, заметил наряд патрульно-постовой службы полиции.

45-летний мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть. Похищенные деньги изъяты, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ.