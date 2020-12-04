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Научно-образовательный центр «ТулаТЕХ» получит господдержку

Научно-образовательный центр «ТулаТЕХ» получит господдержку

Cтали известны еще 5 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), которые превратятся в мощные базы для технологического развития регионов.

На заседании Совета НОЦ губернаторы презентовали программы НОЦ своих регионов:

  1. НОЦ  «Инженерия будущего» (Самарская область),
  2. НОЦ «ТулаТЕХ» (Тульская область),
  3. НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (Челябинская область),
  4. НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская область),
  5. НОЦ «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» (Республики Башкортостан).

В 2019 году было объявлено о создании первых пяти НОЦ – в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Но опыт выбора первых 5 НОЦ выявил необходимость совершенствовать процедуру отбора.

Владимир Гутенев, первый вице-президент СоюзМаш России, президент Лиги содействия оборонным предприятиям, член Совета НОЦ, предлагал трансформировать ряд оценочных критериев и порядок определения победителей конкурса. В рамках корректировки процедуры конкурсного отбора Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым эти инициативы были поддержаны и учтены. Усовершенствованный подход делает отбор научно-образовательных центров более эффективным и дает возможность всесторонне оценивать потенциал будущих НОЦ мирового уровня.  

В рамках задач, поставленных Владимиром Путиным по диверсификации оборонно-промышленного комплекса, НОЦ также могут оказывать положительное влияние: развивать ОПК, как одну из ключевых отраслей страны, в качестве высокотехнологичного сектора экономики. О тесной связи между наукой, образованием и ОПК Владимир Гутенев говорил на форуме «Армия-2020», обращаясь за поддержкой к вице-премьеру  Юрию Борисову, который также отметил важность ориентации нескольких НОЦ на ОПК:

– Мы на протяжении года наблюдали формирование и развитие НОЦ. Многие оборонные предприятия СоюзМаш и Лиги стали их участниками. Мы провели ряд мероприятий в регионах, чтобы изучить опыт функционирующих НОЦ для составления программ новых НОЦ. Высокий потенциал и активность еще на стадии создания  Центров демонстрировали Самарская и Тульская области. Было обращено более пристальное внимание Министерства образования именно на них. В этих регионах очевиден прогноз экономического роста от синергии науки, образования и индустриального сектора.

Владимир Гутенев неоднократно подчеркивал, что показатели деятельности НОЦ должны быть конкретны, измеряемы и достижимы с одной стороны, а с другой – нужна персональная ответственность за достигнутые результаты. Для реализации целей необходима кооперация научно-образовательных структур, которая бы мотивировала индустриальных партнеров на финансовые вложения, а это возможно только лишь, когда видны реальные перспективы научно-технических заделов. Одним из примеров эффективного взаимодействия образования, науки и индустрии является запуск осенью 2020 года инвестпроекта по производству высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для нефтегазовой промышленности в особой экономической зоне «Узловая» Тульской области, строительство которого было реализовано при поддержке «Иннопрактики» и Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова. 

Планы по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта «Наука». Его цель – в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, которые осуществляют научные исследования и разработки в технологической сфере.  Концепция НОЦ – это интеграция университетов, научных организаций в предприятия, работающие в реальном секторе экономики, то есть создание эффективного «золотого треугольника», который объединяет между собой образование, науку и бизнес-интересы.

Особенность проектов по созданию НОЦ – привлечение средств индустриальных партнеров. До 2024 года планируется привлечь около 134 млрд рублей. Из федерального бюджета будет выделено 8,6 млрд рублей.

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