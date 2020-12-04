Скончался заслуженный конструктор РФ Юрий Платонов
Он умер на 86-м году жизни.
Руководство и коллектив АО «КБП», филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной смерти 3 декабря 2020 года на 86-м году жизни Юрия Павловича Платонова.
– Старейший кадровый работник предприятия, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор РФ, трижды лауреат премии имени
Профессионал высочайшего класса, Юрий Павлович знал о стрелково-пушечном вооружении практически всё. К его мнению прислушивались и высоко ценили корифеи-конструкторы оружия мирового уровня.
Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича. Скорбим вместе с вами. Он навсегда останется в памяти своих многочисленных коллег, единомышленников, учеников и друзей как настоящий патриот, гражданин России, человек, преданный своему делу. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью Юрия Павловича Платонова.