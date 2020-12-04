Скончался заслуженный конструктор РФ Юрий Платонов

Он умер на 86-м году жизни.

Руководство и коллектив АО «КБП», филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной смерти 3 декабря 2020 года на 86-м году жизни Юрия Павловича Платонова.

– Старейший кадровый работник предприятия, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор РФ, трижды лауреат премии имени С. И. Мосина, он долгие годы работал главным инженером ЦКИБ СОО, начальником расчетно-теоретического отдела.

Профессионал высочайшего класса, Юрий Павлович знал о стрелково-пушечном вооружении практически всё. К его мнению прислушивались и высоко ценили корифеи-конструкторы оружия мирового уровня. Ю. П. Платонов , выпускник Тульского механического института 1959 года, был хранителем и продолжателем тульской научно-практической школы создания стрелково-пушечного и гранатомётного вооружения.

Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича. Скорбим вместе с вами. Он навсегда останется в памяти своих многочисленных коллег, единомышленников, учеников и друзей как настоящий патриот, гражданин России, человек, преданный своему делу. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью Юрия Павловича Платонова.