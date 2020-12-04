В честь двух юбилейных дат в 2021 году в Туле запланировано около 100 мероприятий

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В следующем году оружейная столица отметит 80-летие обороны города в годы Великой Отечественной войны и 45-летие со дня присвоения звания «Город-Герой».

Алексей Дюмин провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия обороны Тулы и 45-летия присвоения городу звания «Город-Герой»:

– На 2021 год выпадают сразу две знаковые для нашего региона даты. Мы обязаны отметить их достойно, предстоит реализовать масштабные планы, – отметил глава региона.

По его поручению проработана концепция празднования, в план включены 98 различных мероприятий.

Один из ключевых проектов в концепции – создание Музея обороны Тулы. Эту идею поддержал президент Владимир Путин. По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, работа над проектом уже завершается – он разместится в парке «Патриот». Площадь музея – 3000 кв. м., экспозиция будет создаваться с использованием самых современных технологий. Художественный проект проработан и обсужден с историками, краеведами, архивистами, поисковиками и музейщиками.

В музее будет 37 экспозиционных и 96 мультимедийных комплексов, электронные энциклопедии, справочные системы, исторические игры, а также 46 манекенов.

Предусмотрены сервисная и входная зоны в стиле исторической реконструкции, буфет, сувенирный магазин, справочное бюро, гардероб.

Алексей Дюмин поручил ускорить разработку проектно-сметной документации и до 20 декабря предоставить в Министерство культуры РФ предложения по финансированию проекта.

Также в планах – проведение фестивалей и конкурсов, выпуск электронного сборника статей «Герои газетной полосы», музейно-выставочные мероприятия, ремонт и реставрация воинских мемориалов – за последние два года приведены в порядок 25 объектов, в 2021 году отреставрируют ещё 14.

Алексей Дюмин подчеркнул, что состоянию всех монументов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, должно быть уделено особое внимание. Главы муниципалитетов должны привести в порядок памятники и благоустроить территорию.

Кроме того, в Туле пройдёт региональный юнармейский форум, посвященный 80-летию обороны города, запланированы волонтерские акции, в том числе акция «Улицы Героев», а также квест-игра, посвященная юбилею обороны Тулы.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал, что к празднованию юбилейных дат планируется оформить город в едином стиле. Будет создан тематический аудиогид для общественного транспорта – пассажирам расскажут о ходе Тульской оборонительной операции. Пройдут работы по благоустройству, реставрации и ремонту памятных мест, захоронений защитников Отечества, участников обороны Тулы, ветеранов Великой Отечественной войны.

Также будет открыт сквер имени «80-летия обороны Тулы», памятный знак с именами участников Тульского рабочего полка в Рогожинском парке, мемориальные доски. Имена героев обороны будут присвоены тульским учреждениям, а на площади Победы у Вечного огня будет выставлен Пост № 1. В ноябре-декабре следующего года пройдет «Месячник обороны Тулы».

– Коллеги, мы начали подготовку заранее – больше, чем за год до юбилейных дат. Времени на то, чтобы организовать все запланированные мероприятия на самом высоком уровне, достаточно. Рассчитываю, что все отнесутся к поставленным задачам максимально ответственно, – подвел итоги заседания Алексей Дюмин.

Контролировать реализацию плана мероприятий губернатор поручил заместителю председателя правительства Ольге Гремяковой.