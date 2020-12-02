С 3 декабря в центре Тулы частично ограничат остановку и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 3 декабря, на центральной площади Тулы начнутся работы по монтажу Губернского катка. Они должны завершиться к 28 декабря. Из-за этого на прилегающих территориях запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать до 15 марта 2021 года.

В частности, ограничения будут введены на парковочном пространстве вдоль площади Ленина (от ул. Советской до ул. Менделеевской), а также на ул. Менделеевской (нечетная сторона, участок, прилегающий к площади Ленина).