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Туляки смогут украсить своими игрушками главную елку Куликова поля
Фото Романа Солопова.

Туляки смогут украсить своими игрушками главную елку Куликова поля

Музей-заповедник объявляет конкурс по изготовлению украшений для новогодней красавицы.

Музей Куликовской битвы в Моховом предлагает готовиться к новогоднему празднику вместе и проводит конкурс «Твоя игрушка – на елке Куликова поля». Участниками могут стать взрослые и дети всех возрастов. Поделку можно сделать как самостоятельно, так и коллективно, используя любые материалы и способы.

Обязательное условие – оформить поделку для выставки и заполнить заявку.

Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» оценят игрушки на оригинальность, аккуратность выполнения, безопасность для окружающих. Приветствуется обращение к тематике Куликовской битвы. Все работы будут размещены на большой елке Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом.

По итогам конкурса объявят трех победителей. Работы принимаются до 30 декабря – их можно прислать в музейный комплекс в Моховом (телефон для справок – 8 (48743) 4-36-01, 8 (906) 534-35-73) или принести в музейно-выставочный центр «Тульские древности» (пр. Ленина, 47, тел. для справок 8 (4872) 36-16-63).

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Место
Тульская областьКуликово поле

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