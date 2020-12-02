В Богородицке построят две многоэтажки для переселенцев из ветхого жилья

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В рамках визита в райцентр губернатор Алексей Дюмин проконтролировал реализацию программы переселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава региона отметил, что для Тульской области вопрос переселения граждан из аварийного жилья – один из самых важных. Особое внимание на это обратил и президент Владимир Путин.

– Наша задача – ускорить расселение из аварийных домов. Для этого по моему поручению профильные органы власти сейчас прорабатывают дополнительные механизмы. Мы используем региональное финансирование и средства из внебюджетных источников для расселения так называемых сверхаварийных домов. Но наибольший объем жилья, конечно, расселяется в рамках федеральной программы, – сказал Алексей Дюмин.

Богородицкий район – один из лидеров по объёму аварийного фонда. Расселение здесь идет с опережением. Для 110 жителей приобретено 49 благоустроенных квартир. Глава районной администрации Вадим Игонин доложил, что 13 из 49 квартир уже приняты и оплачены – жильцы получат ключи до апреля следующего года. Алексей Дюмин осмотрел одну из квартир для переселенцев.

В Богородицком районе должно быть расселено 15 200 кв. м аварийного жилья, в котором проживают порядка 380 семей. Для этого запланировано строительство двух девятиэтажных домов. Земельный участок уже подобран, до конца года его передадут застройщику, строительство планируют начать в первом квартале 2021 года.

– Важно, чтобы люди получили ключи от своих квартир строго в обозначенные сроки, – подчеркнул Алексей Дюмин и поручил главе областного минстроя Константину Лопухову взять вопрос под контроль и оказать районной администрации необходимое содействие.