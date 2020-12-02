Под Новомосковском ликвидированы две незаконные свалки

В начале ноября в рамках проекта «Давайте начистоту» ТРОО «Экологическая защита» обнаружила на территории Новомосковска четыре несанкционированные свалки автомобильных шин, бытового и строительного мусора. Две из них находились в лесополосе вблизи Маклецкого шоссе, а две в районе деревни Княгинино. О свалках стало известно благодаря неравнодушным жителям города.

Представители организации выехали на место и зафиксировали экологическое правонарушение, а также проинформировали главу администрации Новомосковска Алексея Бирюлина.

«На прошлой неделе две из четырёх обнаруженных свалок были ликвидированы. Автошины были отправлены на утилизацию. Оставшиеся две свалки на Маклецком шоссе, как нас заверили в администрации, будут убраны в ближайшее время», — отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Напомним, проект «Давайте начистоту!» стартовал в Тульской области по инициативе ТРОО «Экологическая защита» в апреле этого года в связи с огромным потоком сообщений и жалоб жителей по факту скопления мусора на неустановленных для этого территориях. Он включает в себя приём обращений граждан, принятие мер для ликвидации несанкционированных свалок и установления нарушителей природоохранного законодательства, а также деятельность, направленную на повышение уровня экологической культуры жителей региона.

ТРОО «Экологическая защита» призывает всех жителей региона подключиться к проекту «Давайте начистоту!». Если вы стали свидетелем несанкционированной свалки, сообщите о данном факте на почту проекта vporyadke71@yandex.ru.