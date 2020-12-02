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В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина

В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина

Авария произошла на пересечении ул. Фрунзе с ул. Первомайской.

Вечером 2 декабря в Туле напротив дома №29 на ул. Фрунзе (пересечение с ул. Первомайской) произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и BMW.

По предварительной информации, Nissan стоял на светофоре, а водитель BMW, поворачивая с ул. Первомайской, взял слишком большой радиус поворота, выехал на встречку и врезался в автомобиль. После столкновения BMW проехал еще около 15 метров.

На данный момент известно, что в аварии пострадала женщина — водитель Nissan. Ее увезли в больницу с подозрением на повреждение шеи.

Как сообщает корреспондент Myslo с места, водитель BMW отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 1
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 2
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 3
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 4
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 5
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 6
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 7
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 8
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 9
В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина, Фото: 10
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +2
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