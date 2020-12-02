В Туле при столкновении Nissan и BMW пострадала женщина
Авария произошла на пересечении ул. Фрунзе с ул. Первомайской.
Вечером 2 декабря в Туле напротив дома №29 на ул. Фрунзе (пересечение с ул. Первомайской) произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и BMW.
По предварительной информации, Nissan стоял на светофоре, а водитель BMW, поворачивая с ул. Первомайской, взял слишком большой радиус поворота, выехал на встречку и врезался в автомобиль. После столкновения BMW проехал еще около 15 метров.
На данный момент известно, что в аварии пострадала женщина — водитель Nissan. Ее увезли в больницу с подозрением на повреждение шеи.
Как сообщает корреспондент Myslo с места, водитель BMW отказался от освидетельствования на состояние опьянения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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