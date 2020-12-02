новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет электроэнергии 3 декабря

Где в Туле не будет электроэнергии 3 декабря

Плановые работы пройдут в оружейной столице с 9.00 до 17.00.

Они состоятся по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5,
  • Красноармейский пр., 9, 11,
  • ул. Кауля, 10, 14, 16, 18,
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б, 9,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • пер. Болотникова, 1-4, 18,
  • ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36, 38,
  • пер. Водный, 1-19, 23-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • ул. Болотникова, 16, 18, 20, 11, 11-а, 13, 13-а, 15,
  • ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • ул. Скуратовская, 89-в,
  • п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-29 (нечётн.),
  • ул. Сафонова, 10-60, 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 21:53 0
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светотключение светаотключение
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскую «Катюшу» вернули на постамент. Видео
Тульскую «Катюшу» вернули на постамент. Видео
На благоустройство малых городов Тульской области выделят четверть миллиарда рублей
На благоустройство малых городов Тульской области выделят четверть миллиарда рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.