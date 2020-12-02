Где в Туле не будет электроэнергии 3 декабря
Плановые работы пройдут в оружейной столице с 9.00 до 17.00.
Они состоятся по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5,
- Красноармейский пр., 9, 11,
- ул. Кауля, 10, 14, 16, 18,
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
- ул. Р. Люксембург, 8-б, 9,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- пер. Болотникова, 1-4, 18,
- ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36, 38,
- пер. Водный, 1-19, 23-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- ул. Болотникова, 16, 18, 20, 11, 11-а, 13, 13-а, 15,
- ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
- пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
- ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.),
- 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
- 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
- пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 74, 76,
- ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
- п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- ул. Скуратовская, 89-в,
- п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-29 (нечётн.),
- ул. Сафонова, 10-60, 26-а, 29, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а.
Другие статьи по темам
Место