Тулу начали украшать к Новому году

Елка в высоту 32 метра и состоит из почти 5000 веток искусственной хвои, ее украшают шары разной величины и светодиодная гирлянда. Любоваться елкой можно будет до 20 января. Также на площади уже установлены декоративные деревья, предстоит еще в ближайшее время монтаж светящейся арки.

В сквере на ул. Болдина, Казанской набережной, в Могилевском сквере, возле Тульского театра драмы им. Горького, у Кировского и некоторых других торговых центров тоже зажглись огни на искусственных новогодних елках. На городских улицах начали устанавливать праздничные гирлянды, объемные фигуры и пр. В общей сложности Тулу украсят порядка 350 различных праздничных конструкций.

Подготовку оружейной столицы к праздничным мероприятиям проверили заместитель главы городской администрации по благоустройству и работе с территориями Сергей Шестаков, главы теруправлений, административно-технического надзора, экономического развития, МКП «Тулгорэлектротранс» и «Тулагорсвет». Они осмотрели монтаж праздничного убранства во всех округах Тулы.

Сергей Шестаков отметил, что праздничная иллюминация отсутствует на ряде хозяйствующих субъектов. Руководителю управления экономического развития дано поручение проработать этот вопрос с предпринимателями еще раз и до 15 декабря закончить подготовку Тулы к празднованию Нового года.