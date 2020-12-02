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Тулу начали украшать к Новому году

Тулу начали украшать к Новому году

Огни на зеленой красавице на главной площади Тулы зажглись накануне вечером.

Елка в высоту 32 метра и состоит из почти 5000 веток искусственной хвои, ее украшают шары разной величины и светодиодная гирлянда. Любоваться елкой можно будет до 20 января. Также на площади уже установлены декоративные деревья, предстоит еще в ближайшее время монтаж светящейся арки. 

В сквере на ул. Болдина, Казанской набережной, в Могилевском сквере, возле Тульского театра драмы им. Горького, у Кировского и некоторых других торговых центров тоже зажглись огни на искусственных новогодних елках. На городских улицах начали устанавливать праздничные гирлянды, объемные фигуры и пр. В общей сложности Тулу украсят порядка 350 различных праздничных конструкций. 

Подготовку оружейной столицы к праздничным мероприятиям проверили заместитель главы городской администрации по благоустройству и работе с территориями Сергей Шестаков,  главы теруправлений, административно-технического надзора, экономического развития, МКП «Тулгорэлектротранс» и «Тулагорсвет». Они  осмотрели монтаж праздничного убранства во всех округах Тулы.

Сергей Шестаков отметил, что праздничная иллюминация отсутствует на ряде хозяйствующих субъектов. Руководителю управления экономического развития дано поручение проработать этот вопрос с предпринимателями еще раз и до 15 декабря закончить подготовку Тулы к празднованию Нового года.

 

 

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Тулу начали украшать к новому году, Фото: 3
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Тулу начали украшать к новому году, Фото: 5
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 6
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 7
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 8
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 9
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 10
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 11
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 12
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 13
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 14
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 15
Тулу начали украшать к новому году, Фото: 16
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Тулу начали украшать к новому году, Фото: 18
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Тулу начали украшать к новому году, Фото: 25
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:03 +4
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