В Туле отметят День Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата – памятная дата в России. Каждый декабрь мы чествуем тех, кто сражался за Родину, но не снискал ни почета, ни славы, а остался лишь в памяти близких – пропавших без вести.

В годы войны без вести пропали 4,5 миллиона советских солдат. Более 450 тысяч жителей Тульской области сражались за Родину. 180 тысяч из них не вернулись домой, каждый второй числится пропавшим без вести.

В среду, 3 декабря, в 10.00 при соблюдении санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора в муниципальных образованиях Тульской области пройдет возложение цветов. На площади Победы в Туле будет построение почетного караулов на посту №1. В областной столице, Новомосковске, Узловой и Донском в 20.00 будут организованы световые проекции, посвященные Дню Неизвестного Солдата. В школах пройдут уроки памяти, каждый желающий сможет пройти онлайн-тест на знание истории памятных дат России.

Если вы не можете возложить цветы к братским могилам в вашем населенном пункте, отдайте дань уважения памяти пропавшим без вести на страницах ваших социальных сетей – разместите пост с фотографией или изображением Вечного огня и подпишите её фразой, которая выбита на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата»: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой – бессмертен» и дополните пост хештегами #ДеньНеизвестногоСолдата71 #Год2020.