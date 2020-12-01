Тульские госавтоинспекторы задержали двух таксистов-нелегалов

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Сотрудники Госавтоинспекции и Ространснадзора остановили для проверки две легковушки – как выяснилось, водители перевозили пассажиров, не имея соответствующей лицензии.

Согласно ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ для физических лиц за это предусмотрен штраф на сумму от 2000 до 2500 рублей. Машины были помещены на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области настоятельно рекомендуют гражданам пользоваться услугами легальных такси! Помните: таксисты-нелегалы не несут никакой ответственности за качество своих услуг и безопасность пассажиров. Берегите себя и своих близких!