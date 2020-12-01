В Туле следователи выясняют обстоятельства смерти школьницы

Как стало известно Myslo, вечером 30 ноября в квартире одного из домов по ул. Фридриха Энгельса в Туле был обнаружен труп 15-летней школьницы. В ходе осмотра места происшествия были выявлены признаки, указывающие на то, что ученица 10 класса могла покончить с собой.

По нашей информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). В настоящее время правоохранители изучают переписку подростка в социальных сетях.