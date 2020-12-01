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Осторожно, фейк! В Тульской области не тестируют вакцину от COVID-19

Осторожно, фейк! В Тульской области не тестируют вакцину от COVID-19

Региональный оперштаб опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях.

В ряде пабликов в «ВКонтакте» и в мессенджерах распространяется информация о наборе добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса.

В объявлении говорится, что всем желающим предстоит испытать действие препарата на себе, пробыть 23 дня на изоляции в стационаре с шестиразовым питанием, а после успешного завершения испытаний получить солидное вознаграждение.

Оперативный штаб Тульской области опровергает эту информацию – подобные исследования в нашем регионе не проводятся. Официальные сведения о клинических исследованиях вакцины от коронавируса размещается на сайтах Роспотребнадзора РФ и Министерства здравоохранения РФ.

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