В Алексине закрыли воспитательную колонию, в которой содержался один человек

На базе учреждения будет создан исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

В связи с гуманизацией уголовного наказания существование целого ряда учреждений было признано нецелесообразным. Одним из них стала Алексинская воспитательная колония, в которой последние полгода содержался всего один воспитанник.

Приказом Минюста России от 10 ноября колония была ликвидирована. Тульских несовершеннолетних осужденных будут направлять для отбытия наказания в соседние регионы – например, в Брянскую область.

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко рассказал, что в ближайшее время Алексинская воспитательная колония будет перепрофилирована в исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

На базе алексинской колонии будет создан ещё один исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Уже создано 100 рабочих мест. Часть помещений колонии передадут межрегиональному учебному центру УФСИН России по Тульской области.

Первый исправительный центр, рассчитанный на 100 человек, был создан на базе Белёвского следственного изолятора. Он полностью адаптирован под общежитие для осужденных к принудительным работам. С администрацией Белёвского района и местными предпринимателями достигнуты договоренности о трудоустройстве, создано более 150 рабочих мест. Осужденные, проживающие в центре, ведут практически обычный образ жизни: работают, ходят в магазин за покупками, готовят пищу, могут видеться с близкими.