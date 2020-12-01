новости
новости
Регистрация
В Алексине закрыли воспитательную колонию, в которой содержался один человек

В Алексине закрыли воспитательную колонию, в которой содержался один человек

На базе учреждения будет создан исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

В связи с гуманизацией уголовного наказания существование целого ряда учреждений было признано нецелесообразным. Одним из них стала Алексинская воспитательная колония, в которой последние полгода содержался всего один воспитанник.

Приказом Минюста России от 10 ноября колония была ликвидирована. Тульских несовершеннолетних осужденных будут направлять для отбытия наказания в соседние регионы – например, в Брянскую область.

Начальник УФСИН России по Тульской области Иван Прокопенко рассказал, что в ближайшее время Алексинская воспитательная колония будет перепрофилирована в исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

На базе алексинской колонии будет создан ещё один исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Уже создано 100 рабочих мест. Часть помещений колонии передадут межрегиональному учебному центру УФСИН России по Тульской области.

Первый исправительный центр, рассчитанный на 100 человек, был создан на базе Белёвского следственного изолятора. Он полностью адаптирован под общежитие для осужденных к принудительным работам. С администрацией Белёвского района и местными предпринимателями достигнуты договоренности о трудоустройстве, создано более 150 рабочих мест. Осужденные, проживающие в центре, ведут практически обычный образ жизни: работают, ходят в магазин за покупками, готовят пищу, могут видеться с близкими.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:11 +3
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областиликвидация колониивоспитательная колонияисправительный центр
Люди
Иван Прокопенко
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в текущем году выявлено 498 случаев ВИЧ-инфекции
В Тульской области в текущем году выявлено 498 случаев ВИЧ-инфекции
Осторожно, фейк! В Тульской области не тестируют вакцину от COVID-19
Осторожно, фейк! В Тульской области не тестируют вакцину от COVID-19
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.