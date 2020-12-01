Жуткое ДТП в Суворове: виновник гибели полицейского и его сына получил 4,5 года колонии-поселения

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Суворовский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту ДТП , в котором летом этого года погибли 33-летний полицейский Игорь Кондрашкин, его 7-летний сын, а также пострадали жена и 11-летний сын.

На скамью подсудимых попала гражданин Пантеев. Ему вменили ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум лицам и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Как установили следствие и суд, причиной автоаварии стало то, что Пантеев приступил к обгону автомобиля на участке дороги с ограниченной видимостью и выехал на своем Nissan X-Trail на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с «Volkswagen» под управлением Игоря Кондрашкина, двигавшегося во встречном ему направлении.

Полицейский умер через несколько минут после автоаварии, а его младший сын через трое суток скончался в больнице

«Супруге и второму несовершеннолетнему ребенку полицейского в результате ДТП были причинены многочисленные телесные повреждения, которые в совокупности по признаку опасности для жизни квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью. В судебном заседании Пантеев Г. А. вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся», — сообщает пресс-служба УСД в Тульской области.

Суд назначил Пантееву 4 года и 6 месяцев колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично: в их пользу с Пантеева взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 4,9 млн рублей

Мера пресечения осужденному изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Мужчину взяли под стражу в зале суда.