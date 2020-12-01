На улице Металлургов в Туле загорелась квартира
Пожар случился 1 декабря.
Сегодня днем загорелась квартира на втором этаже дома №48 по ул. Металлургов. К моменту приезда огнеборцев из окон квартиры било пламя.
На момент публикации новости на месте работали не менее шести пожарных расчетов.
Известно, что спасатели с помощью специальных устройств эвакуировали из задымленного подъезда семерых взрослых и трех детей.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Также на улицу вывели хозяина загоревшейся квартиры:
Его зовут Олег, по его словам, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
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