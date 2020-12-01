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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира

На улице Металлургов в Туле загорелась квартира

Пожар случился 1 декабря.

Сегодня днем загорелась квартира на втором этаже дома №48 по ул. Металлургов. К моменту приезда огнеборцев из окон квартиры било пламя. 

На момент публикации новости на месте работали не менее шести пожарных расчетов.

Известно, что спасатели с помощью специальных устройств эвакуировали из задымленного подъезда семерых взрослых и трех детей.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Также на улицу вывели хозяина загоревшейся квартиры:

Его зовут Олег, по его словам, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

 

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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 1
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 3
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 5
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 7
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 10
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 11
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 12
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 13
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 14
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 15
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 16
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 17
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 18
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 19
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 21
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 22
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 24
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 25
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На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 27
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 28
На улице Металлургов в Туле загорелась квартира , Фото: 29
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:38 +3
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