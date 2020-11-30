В Туле продают «капсулу времени» за 170 тысяч рублей

Фото Михаила Готесмана.

Именно за такую сумму можно получить «новый» «Запорожец» 968-й модели.

Увлеченный автолюбитель и один из основателей знаменитого тульского фестиваля «Автострада» Михаил Готесман выставил на продажу «капсулу времени» – 28-летний ЗАЗ0-968 М.

«Ушастый» «Запорожец» 1992 года выпуска продается без пробега, в состоянии нового автомобиля – на белом кузове присутствуют лишь незначительные «рыжики».

Изначально машина предназначалась для водителя с ограниченными возможностями здоровья – в конструкцию внесены необходимые изменения, присутствует заводской знак «Инвалид». За этот экземпляр продавец рассчитывает получить 170 тысяч рублей.