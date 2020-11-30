Алексей Дюмин поручил усилить контроль за отпуском лекарств в аптеках

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Эта тема обсуждалась на заседании оперштаба по коронавирусу. Поводом стали жалобы, поступившие от жителей.

Руководитель областного Управления Росздравнадзора Александр Былков рассказал о результатах мониторинга наличия лекарств и усилении контроля отпуска рецептурных препаратов. По его словам, в аптечных сетях снижается спрос на противовирусные препараты и антибиотики – это говорит об отлаженной системе обеспечения лекарствами амбулаторных больных.

На прошлой неделе на горячую линию по COVID-19 поступали многочисленные звонки – жители жаловались, что врачи не выписывают рецепты на лекарства, а только рекомендуют применять их для лечения. А аптеки, в свою очередь, отказывают гражданам в продаже лекарств без рецепта. В результате пациенты начинают лечиться самостоятельно, без контроля медиков.

Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева напомнила, что бесконтрольный прием антибиотиков может нанести серьезный вред здоровью, а заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков пояснил, что с несколькими медиками, которые выписывали рекомендации вместо рецептов, уже проведена разъяснительная работа.

Александр Былков отметил, что в аптеках области начались контрольные закупки. Они будут проводиться на постоянной основе и позволят обеспечить контроль продаж препаратов без рецептов.

Губернатор Алексей Дюмин поручил усилить контроль отпуска рецептурных препаратов в аптеках и отметил, что в Москве сейчас завершается отладка системы мониторинга отпуска лекарств в аптеках через систему Федеральной налоговой службы. В столице система в тестовом режиме заработает с 1 декабря. Если это нововведение окажется успешным, Тульская область сможет запустить его в течение нескольких недель.