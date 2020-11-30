В Центральном парке Тулы появятся арт-лавочка с обогревом и большой ретротелевизор

Фото пресс-службы ГУ ТО «Тульские парки».

А еще по традиции в парке зальют каток.

Тульские парки украшают к Новому году. Уже установлено 90 различных световых конструкций, более 500 светодиодных гирлянд и 80 элементов баннерного оформления. Территорию Центрального парка украшают консоли со звездами, гирлянды с ретролампами, стильные подсвечники, арки, трехметровые композиции «Падающая звезда», фигуры в виде подарков и елочных игрушек и многие другие.

В Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Баташевском саду и парке «Патриот-Тула» установлены елки, композиции в виде больших елочных шаров, декоративные панно и множество гирлянд и консолей.

Также в декабре в Центральном парке планируется установить арт-лавочку с подогревом «Зима по-тульски» и фотозону в виде большого ретротелевизора с главными героями мультфильма «Простоквашино».

В зимнем сезоне 2020/21 в тульских парках зальют катки. Для создания качественного льда необходимо соблюдение ряда важных технических моментов: снежная подложка должна быть не менее 10 см, а также наличие устойчивой погоды с отрицательными температурными значениями -10 градусов Цельсия и ниже. Формирование льда происходит непрерывно в течение десяти дней.

На первоначальном этапе сотрудники учреждения проводят полив снега водой для его насыщения влагой. Таким образом формируется основа будущего ледового покрытия. После ее окончательного замерзания начинается заливка с помощью машин. Как только позволят погодные условия, сотрудники профильного отдела «Тульских парков» приступят к работам.

С 1 по 7 января на территориях парков Тулы планируется организация концертных программ на стационарных сценических площадках без обустройства зрительных мест.

Также будет работать Резиденция Деда Мороза (график работы – 19, 20, 26, 27 декабря 2020 года и с 1 по 7 января 2021 года). Будет разрешено единовременное посещение до пяти человек. При входе посетителям обработают руки антисептиком. Войти в резиденцию можно будет только в средствах индивидуальной защиты. В помещении установят рециркулятор воздуха.

Мероприятия будут организованы в строгом соответствии с рекомендациями Управлением Роспотребнадзора по Тульской области и обеспечением социальной дистанции среди участников.

Полную информацию о проекте «Зима по-тульски» можно найти в социальных сетях и на официальном сайте tulskieparki.ru.