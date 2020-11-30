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Россельхозбанк рассказал о популярных способах кибермошенничества в пандемию

Россельхозбанк рассказал о популярных способах кибермошенничества в пандемию

30 ноября считается Международным днем защиты информации.

Связано это с разработкой в 1988 году вирусной программы — «червя», запуск которого привел к массовому заражению компьютеров на территории США. Вирус за несколько дней заразил более 6 тыс. компьютеров, подключенных к сети ARPANET, предшественнику интернета, и нанес ущерб, оцененный почти в $100 млн. После кибератаки Ассоциация компьютерного оборудования задумалась об информировании граждан по вопросам компьютерной безопасности и объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. В этот день сообщество обсуждает резонансные случаи заражений вредоносным программным обеспечением и способы защиты от них.

Тенденция к цифровизации всех сфер деятельности людей и рост квалификации киберзлоумышленников открывает для киберпреступности новые горизонты. Текущая эпидемиологическая ситуация способствовала всплеску кибермошенничества, а его самым популярными видом стал фишинг, цель которого — получение злоумышленниками доступа к конфиденциальным данным пользователей и к их банковским счетам.

Кроме того, в условиях пандемии стали популярными такие мошеннические уловки, как:

  • обзвон так называемой «службой безопасности» или «Банком России» с предупреждением о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денежных средств со счета клиента и необходимости их перевода на так называемый «резервный счет», по факту принадлежащий злоумышленнику;
  • предложения о прохождении так называемого «обследования для диагностики на Covid-19»;
  • предупреждения о списании денежных средств за пользование различными коммерческими услугами, например, такси, через общедоступные мессенджеры и ресурсы сети Интернет и др.

«При этом слабым звеном даже самой технологически продуманной защиты от разных видов кибератак остается человек. Значительное количество кибератак строится на доверии держателей банковских карт или незнании мер информационной безопасности. Осторожность и бдительность — лучшая защита против кибермошенничества», — рассказал руководитель управления информационной безопасности Банка.

Россельхозбанк напоминает о простых, но важных правилах безопасности, соблюдение которых поможет сохранить от мошенников средства на картах и счетах:

  • CVC2/CVV2 код (цифры на обратной стороне карты) никому, никогда и ни при каких обстоятельствах говорить/отправлять нельзя. Даже работнику Банка. Срок действия карты также не должен быть известен никому, кроме вас;
  • работники Банка/другие лица не имеют права запрашивать СМС с кодом для подтверждения операции. Если у вас попросили озвучить данный код — вы ведете диалог с мошенником;
  • работники Банка никогда не попросят вас установить специальные приложения или программы для того, чтобы «сохранить» денежные средства. Устанавливать можно только официальные приложения Банка;
  • если у вас есть сомнения в том, что Вы ведете диалог с работником Банка, прервите связь и перезвоните в Банк самостоятельно по телефону на обратной стороне карты;
  • если вам звонят с телефона, который по информации из официальных источников принадлежит Банку, данные по карте говорить все равно нельзя;
  • при покупке/продаже товаров в интернете не переходите по ссылкам, которые отправляют вам продавцы и покупатели;
  • Банк рекомендует вам совершать покупки в интернете только на официальных сайтах компаний.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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