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В Туле растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Туле растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

И COVID-19 не отстает.

Сегодня, 30 ноября, в Туле проходит очередное оперативное совещание регионального правительства.
 
В ходе совещания с докладом выступил глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев:
 
– За минувшую неделю в регионе зафиксировано 9 695 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 3 527 заболевших – дети. Из них 3 042 – школьники. Заболеваемость в настоящий момент выше эпидпорога на 22,5%.
 
Ломовцев отметил, что за это время выявлено 835 случаев внебольничной пневмонии. А заболеваемость коронавирусом выросла на 12%. При этом 40% заболевших COVID-19 приходится на Тулу.
 
В регионе продолжают контролировать граждан, прибывающих из-за границы. С августа их число по Тульской области составило 16 083 человека. 15 450 из них сдали тесты на коронавирус. Более 200 человек обследования не проходили – в их отношении возбуждены дела по административным правонарушениям. 
 
 
 
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:48 0
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