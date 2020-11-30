В Туле растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Сегодня, 30 ноября, в Туле проходит очередное оперативное совещание регионального правительства.

В ходе совещания с докладом выступил глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев:

– За минувшую неделю в регионе зафиксировано 9 695 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 3 527 заболевших – дети. Из них 3 042 – школьники. Заболеваемость в настоящий момент выше эпидпорога на 22,5%.

Ломовцев отметил, что за это время выявлено 835 случаев внебольничной пневмонии. А заболеваемость коронавирусом выросла на 12%. При этом 40% заболевших COVID-19 приходится на Тулу.

В регионе продолжают контролировать граждан, прибывающих из-за границы. С августа их число по Тульской области составило 16 083 человека. 15 450 из них сдали тесты на коронавирус. Более 200 человек обследования не проходили – в их отношении возбуждены дела по административным правонарушениям.