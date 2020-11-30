На улицы Тулы выйдут дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи

Это необходимо для соблюдения дистанции между пассажирами в период пандемии COVID-19.

Глава администрации города Дмитрий Миляев рассказал на оперативном совещании у Алексея Дюмна, что в декабре на улицы Тулы дополнительно выйдут 20 единиц муниципального транспорта – 11 автобусов, 5 троллейбусов и 4 трамвая. Дополнительный транспорт будет работать ежедневно в часы пик до конца года.

С 1 декабря дополнительный подвижной состав выйдет на маршруты:

автобусный маршрут № 18 «ул. Генерала Маргелова – Новомедвенский пр-д (Технопарк)» – 5 единиц,

автобусный маршрут № 16 «Областной роддом – Московский вокзал» – 2 единицы,

троллейбусный маршрут № 1 «ул. Малые Гончары – ст. Южная» – 2 единицы,

троллейбусный маршрут № 7 «ул. Курковая – Московский вокзал» – 1 единица,

трамвайный маршрут № 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая» – 1 единица,

трамвайный маршрут № 14 «пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика» – 2 единицы.

С 4 декабря на маршруты № 16 и 18 дополнительно выйдут ещё по два автобуса. Также на две единицы увеличится число троллейбусов на маршруте № 6 «Московский вокзал – пос. Горелки». Дополнительный трамвай добавят на маршрут № 11 «Щегловская засека – Красный перекоп».

Каждые сутки на маршруты выходят 243 единицы муниципального общественного транспорта – на 30 единиц больше, чем в прошлом году.