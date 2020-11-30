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Тулякам расскажут, как исправить ошибки в ЕГРН

Тулякам расскажут, как исправить ошибки в ЕГРН

Тематическая горячая линия состоится в региональной Кадастровой палате.

В среду, 2 декабря, Кадастровая палата по Тульской области проведет горячую линию для жителей региона по процедуре исправления технических ошибок в сведениях, содержащихся в ЕГРН.

На эти и другие вопросы с 10.00 до 12.00 ответит начальник отдела нормализации баз данных Андрей Скоробогатов. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (добавочный номер – 2451).

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