Тулякам расскажут, как исправить ошибки в ЕГРН
Тематическая горячая линия состоится в региональной Кадастровой палате.
В среду, 2 декабря, Кадастровая палата по Тульской области проведет горячую линию для жителей региона по процедуре исправления технических ошибок в сведениях, содержащихся в ЕГРН.
На эти и другие вопросы с 10.00 до 12.00 ответит начальник отдела нормализации баз данных Андрей Скоробогатов. Звонки принимаются по телефону: 77-33-17 (добавочный номер – 2451).
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