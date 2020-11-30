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«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц

«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц

Приглашаем всех медработниц и студенток медицинского факультета.

Присылайте краткий рассказ о себе и свою фотографию на почту news@myslo.ru с пометкой «Конкурс для медиков». Мы опубликуем истории всех участниц на нашем сайте. Следующий этап — профессиональная фотосессия от Myslo. Далее — голосование за самую красивую мисс в белом халате. Оно продлится до 25 декабря 2020 года.

Победительница и две вице-мисс получат призы от Myslo и наших спонсоров — сети ювелирных салонов «Настоящее золото» — сертификаты на покупку золота номиналом 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысячи соответственно.

Ждем ваши заявки!

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