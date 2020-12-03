Три жителя Тульской области стали жертвами рязанской мошенницы

В Донском 29-летняя жительница Рязанской области обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае женщина договаривалась с жителями Тульской области о покупке мобильных телефонов известных брендов. Представляясь вымышленным именем, при личной встрече она показывала продавцам СМС о переводе денег на их счет, при этом сам перевод, естественно, не осуществляла.

Доверчивые туляки не сомневались в рязанке и без сомнений отдавали телефоны. Жертвами мошенницы оказались три человека. Ущерб от ее действий составил 61 000 рублей.

Уголовное дело в отношении женщины передано в суд для рассмотрения по существу.