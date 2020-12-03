новости
новости
Регистрация
Три жителя Тульской области стали жертвами рязанской мошенницы

Три жителя Тульской области стали жертвами рязанской мошенницы

Теперь 29-летняя гражданка ожидает суда.

В Донском 29-летняя жительница Рязанской области обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
В ходе предварительного расследования установлено, что в мае женщина договаривалась с жителями Тульской области о покупке мобильных телефонов известных брендов. Представляясь вымышленным именем, при личной встрече она показывала продавцам СМС о переводе денег на их счет, при этом сам перевод, естественно, не осуществляла.
 
Доверчивые туляки не сомневались в рязанке и без сомнений отдавали телефоны. Жертвами мошенницы оказались три человека. Ущерб от ее действий составил 61 000 рублей.
 
Уголовное дело в отношении женщины передано в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:50 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествотелефоныпреступлениепрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Снова антирекорд: в Тульской области 175 случаев коронавируса и шесть смертей
Снова антирекорд: в Тульской области 175 случаев коронавируса и шесть смертей
«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц
«Красота против пандемии»: Myslo запускает конкурс красоты для медицинских работниц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.