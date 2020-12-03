«Тулица» проиграла московскому «Динамо»

Накануне в Туле в СК «Новое поколение» состоялась игра 16-го тура Суперлиги — «Тулица» принимала московское «Динамо». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин прокомментировал итоги встречи:

– Начали матч прекрасно, оторвались от соперника в счете на пять мячей. Но мы прекрасно понимали, что «Динамо» не повторит тех ошибок, которые были у них в прошлом туре. Они быстро включились, и благодаря хорошему блоку и где-то из-за наших неуверенных действий в атаке вышли вперед, и как итог — такой результат. Конечно, хотелось больше борьбы, но не в этот раз.

Впереди у нас в этом месяце еще пять матчей, и все они на выезде. Конечно, дома всегда приятнее играть, но сейчас нам очень нужен результат, поэтому просто надо набирать очки при любых условиях.