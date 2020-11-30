Туляки жаловались на горячую линию, что медики не выписывают им рецепты
Людям приходилось заниматься самолечением.
На заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального органа Росздравнадзора Александр Былков рассказал о снижении продаж противовирусных препаратов и антибиотиков.
По его словам, в первую очередь это связано с тем, что пациентов с коронавирусом «достаточно активно» обеспечивают на амбулаторном этапе. Также причина в том, что люди запаслись некоторыми лекарственными препаратами.
Кроме того, Александр Былков рассказал о многочисленных жалобах людей на горячую линию о том, что им не выписывают рецепты на лекарства. То есть фактически такие назначения врачей носили рекомендательный характер.
«…а аптеки (людям) отказывают в продажах, и, собственно говоря, им приходилось придумывать собственные схемы лечения, заниматься самолечением», — сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора.
По его словам, выявлено несколько медработников, которые давали такие рекомендации. В настоящее время до всех руководителей лечебных учреждений доведено, что следует неукоснительно соблюдать закрепленные приказами стандарты и только по этой схеме назначать препараты.
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