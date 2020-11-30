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Туляки жаловались на горячую линию, что медики не выписывают им рецепты

Туляки жаловались на горячую линию, что медики не выписывают им рецепты

Людям приходилось заниматься самолечением.

На заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального органа Росздравнадзора Александр Былков рассказал о снижении продаж противовирусных препаратов и антибиотиков.
 
По его словам, в первую очередь это связано с тем, что пациентов с коронавирусом «достаточно активно» обеспечивают на амбулаторном этапе. Также причина в том, что люди запаслись некоторыми лекарственными препаратами.
 
Кроме того, Александр Былков рассказал о многочисленных жалобах людей на горячую линию о том, что им не выписывают рецепты на лекарства. То есть фактически такие назначения врачей носили рекомендательный характер.
 
«…а аптеки (людям) отказывают в продажах, и, собственно говоря, им приходилось придумывать собственные схемы лечения, заниматься самолечением», — сказал руководитель территориального органа Росздравнадзора.
 
По его словам, выявлено несколько медработников, которые давали такие рекомендации. В настоящее время до всех руководителей лечебных учреждений доведено, что следует неукоснительно соблюдать закрепленные приказами стандарты и только по этой схеме назначать препараты.
Сюжет: Коронавирус
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