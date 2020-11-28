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Погода 29 ноября: в Туле до +5⁰С и гололедица

Погода 29 ноября: в Туле до +5⁰С и гололедица

Порывы ветра могут достигать 12 м/с.

29 ноября в Тульской области сохранится облачная погода. На дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха 0…+5?С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст. 

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Автор: Юлия Александрова
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