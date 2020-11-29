Алексей Дюмин: Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого

В последнее воскресенье ноября в России отмечают международный День матери. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.

Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.

Поздравление с Днем матери от губернатора Тульской области Алексея Дюмина опубликовано на портале регионального правительства:

«Дорогие мамы!

Поздравляю вас с праздником!

Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого человека. Вы оберегаете своих детей с самого их рождения, окружаете заботой, пока они взрослеют, поддерживаете на протяжении всей жизни.

День матери – еще один повод сказать вам спасибо за все.

Пусть дети как можно чаще радуют вас и в ответ на вашу заботу дарят самую искреннюю любовь.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!»