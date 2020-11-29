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Алексей Дюмин: Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого

Алексей Дюмин: Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого

Губернатор Тульской области поздравил матерей с праздником.

В последнее воскресенье ноября в России отмечают международный День матери. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. 
 
Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.
 
Поздравление с Днем матери от губернатора Тульской области Алексея Дюмина опубликовано на портале регионального правительства:
 
«Дорогие мамы!
 
Поздравляю вас с праздником!
 
Мама – самый дорогой и близкий человек в судьбе каждого человека. Вы оберегаете своих детей с самого их рождения, окружаете заботой, пока они взрослеют, поддерживаете на протяжении всей жизни.
 
День матери – еще один повод сказать вам спасибо за все.
 
Пусть дети как можно чаще радуют вас и в ответ на вашу заботу дарят самую искреннюю любовь.
 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!»
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:10 +6
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