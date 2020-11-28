Тульская область в числе лидеров по имущественной поддержке предпринимателей

Кроме этого наш регион одним из первых начал работу по подготовке мер имущественной поддержки самозанятых граждан.

Корпорация МСП провела совместное совещание с аппаратами представителей президента РФ в федеральных округах, в ходе которого обсуждались вопросы имущественной поддержки МСП за истекший период этого года.

По информации Корпорации, 59 регионов увеличили количество объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса и предоставляемого на льготных условиях. Лидерами являются Оренбургская, Тульская, Калужская, Калининградская, Ленинградская, Белгородская, Самарская области.