Тульская область в числе лидеров по имущественной поддержке предпринимателей
Кроме этого наш регион одним из первых начал работу по подготовке мер имущественной поддержки самозанятых граждан.
Корпорация МСП провела совместное совещание с аппаратами представителей президента РФ в федеральных округах, в ходе которого обсуждались вопросы имущественной поддержки МСП за истекший период этого года.
По информации Корпорации, 59 регионов увеличили количество объектов государственного имущества, вовлеченных в поддержку бизнеса и предоставляемого на льготных условиях. Лидерами являются Оренбургская, Тульская, Калужская, Калининградская, Ленинградская, Белгородская, Самарская области.
В Тульской области к середине ноября в перечни государственного и муниципального имущества было включено 618 объектов. Это на 15% больше уровня 2019 года при плановом показателе роста - 10%.
Также одним из первых регион начал работу по подготовке мер имущественной поддержки самозанятых граждан. Эту работу уже провели Новомосковск, Ефремов, Киреевский, Веневский и Щекинский район. В ближайшее время то же будет сделано и в других муниципальных районах и городских округах области.
Поддержка самозанятых оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».