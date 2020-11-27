Вечеринка дома: как организовать приятный вечер

Шумные походы в кафе и рестораны – сегодня не самый популярный тренд.

Согласно опросам в соцсетях, у туляков на первый план выходят домашние вечеринки. Мы собрали советы, которые помогут сделать любую встречу интересной и при этом незатратной.

Пир горой

Традиция накрывать к приходу гостей щедрый стол неизменна. Однако если раньше хозяйке требовалось как минимум полдня на то, чтобы приготовить первое, второе и десерт, то сегодня на выручку приходят сервисы доставки еды. А если подойти к заказу с умом, то можно значительно сэкономить.

Так, например, Tele2 поддерживает интересы своих абонентов. На сайте и в приложении оператора на смартфоне есть раздел программы лояльности «Больше»: в нем собраны скидки и подарки от партнеров компании – ресторанов, магазинов и т. д. Достаточно активировать промокод и далее сообщить его при заказе.

В частности, сейчас в программе «Больше» есть всё, что поможет устроить вечеринку.

При заказе еды на дом в «Пицца Фабрике» на сумму от 450 рублей абонентам подарят пиццу-ролл.

Магазин «ВкусВилл» даст скидку 150 рублей на продукты, а сеть «Перекресток» – до 20%. Курьеры этих магазинов быстро привезут покупки на дом.

А в сервисе доставки еды из ресторанов Delivery Club сделают скидку 30% при первом заказе. Или 10% – постоянным клиентам.

Развлечения

Когда за окном холодно, особенно здорово устроить вечер с разговорами. Для этого заранее обозначьте тему, чтобы гости подготовились. Из вариантов: можно обсудить свежий репортаж или интервью на одном из каналов YouTube и спланировать совместный поход в лес на новогодних каникулах. Пусть друзья посмотрят нужное видео и подумают о маршрутах.

Еще вариант – развлекательные встречи с просмотром новых короткометражек или играми. Для этого подойдет дженга, покер, лото и т. д. Особенно активным понравится костюмированная дискотека 90-х с хитами «Руки Вверх!», Лики Стар, Влада Сташевского и т. д.

А с собой?

Еще наши бабушки на прощанье складывали гостям с собой свертки с угощениями. И сейчас эта привычка остается хорошим тоном.

Подготовьте подарки заранее – заверните в оберточную бумагу печенья, конфеты или соленые крекеры: всё то, что легко довезти до дома и что долго хранится. Это наверняка оставит у друзей после встречи приятное послевкусие.