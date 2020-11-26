В Туле несколько застройщиков перенесли сроки сдачи домов

25 ноября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел заседание межведомственной комиссии по координации вопросов долевого строительства в регионе. Он отметил, что долевое строительство — в зоне особого внимания правительства.

Региональный «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» несет обязанность по достройке объектов компании «Фаворит» и передаче квартир дольщикам. Как сообщил министр строительства Тульской области Константин Лопухов, наиболее проблемными были восемь домов ЖК «Времена года» и I Юго-Восточного микрорайона.

Более 80 обманутых дольщиков домов № 1, 2, 3 ЖК «Времена года» получат компенсации на сумму порядка 127 млн рублей.

Для завершения строительства пяти объектов заключено соглашение между «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства» и Фондом субъекта о финансировании. На сегодняшний день закончено проектирование и получено положительное заключение государственной экспертизы по дому № 23 I Юго-Восточного микрорайона. Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, подведение итогов которого состоится 11 декабря, после чего с 20 декабря начнется достройка. Срок сдачи — 2 квартал 2022 года.

Дома № 9, 11, 12 ЖК «Времена года» до 30 декабря также получат положительное заключение госэкспертизы. До конца года подрядная организация должна выйти на эти дома для начала строительства. Срок сдачи — 4 квартал 2021 года.

Дом № 12 ЖК I Юго-Восточного микрорайона находится в завершающей стадии проектирования до 15 декабря плановый срок прохождения экспертизы. Выбор подрядной организации произойдет до конца года. Срок сдачи — 4 квартал 2021 года.

Застройщик «Аврора-Гринн», который возводит девять домов в ЖК «Молодежный», допустил перенос сроков передачи домов 4 и 5 этапов строительства. Из квартир 325 комплекса, 307 проданы гражданам. Представитель компании доложил о ходе работ и подтвердил планируемые сроки ввода жилья. Дома № 13, № 14, № 17 предъявят на итоговую проверку до конца этого года, а остальные 6 — в марте 2021 года.

Застройщик ООО «Восход», который строит многоквартирный дом на 300 квартир на ул. Шухова, перенес срок сдачи дома на 31 июля 2021 года. Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко почеркнул, что на объекте не решен вопрос с парковочными местами: строительство закрытого паркинга приостановлено, срок действия разрешения на строительство — истек. Валерий Шерин поручил заместителю председателя правительства Элеоноре Шевченко взять на контроль оперативное решение вопроса. Достроить паркинг и ввести в эксплуатацию многоквартирный дом застройщик планирует до 1 мая 2021 года.

Застройщик «Демидов Плаза», который возводит дома № 3, 4, 5 ЖК «Баташевский сад» по Веневскому шоссе, перенес сроки сдачи дома с марта на сентябрь 2021 года. Застройщик подтвердил намерение предъявить дома на итоговую проверку 1 июля 2021 года. Учитывая низкий темп строительства объекта при стопроцентной реализации квартир, Валерий Шерин поручил Павлу Мусиенко подключить правоохранительные органы к проверке финансово-хозяйственной деятельности застройщика.

Тот же застройщик возводит трехсекционный жилой дом с подземной парковкой по улице Болдина в Туле. Из 56 квартир 23 проданы физическим лицам. Срок передачи квартир перенесен с августа этого года на июнь следующего. По словам подрядчика, средства на завершение строительства в компании есть, объект будет достроен в указанные сроки.