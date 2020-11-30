новости
новости
Регистрация
Проект «Зима по-тульски» пройдет в онлайн-формате
Фото из архива Myslo.

Проект «Зима по-тульски» пройдет в онлайн-формате

Рассказываем, что интересного ждет туляков.

С 1 декабря в Туле стартует пятый сезон проекта «Зима по-тульски» в формате онлайн. Мероприятия проекта будут организованы в социальных сетях.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал:

Владислав Черных

– Девиз проекта — сезон развития. Это своеобразное напоминание о том, что интересно и познавательно, а главное, полезно можно организовывать досуг не только во время прогулок на свежем воздухе, но и в режиме онлайн, находясь дома. Проект состоит из четырех основных направлений – «Спорт», «Детство», «Развлечения» и «Спецпроекты». Всего будет представлено более 30 форматов организации досуга туляков и множество прямых трансляций. Разумеется, все онлайн-мероприятия бесплатны.

В структуру спортивного направления вошли следующие: танцевальная тренировка, мастер-классы по скандинавской ходьбе, семейные онлайн-эстафеты, оздоровительные занятия по йоге и занятия «группы здоровья» для пожилых людей.

Новинкой направления станет зарядка с инструкторами Управления МЧС России по Тульской области, видеоуроки с которой будут организовываться на площадке парка «Патриот». Эта же площадка станет основной для проведения онлайн мастер-классов «Самооборона» с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Еще один новый формат организации досуга — «Ментальный фитнес». В рамках мероприятий будут разбирать такие темы, как повышение иммунитета, повышение работоспособности, улучшение сна и многие другие. А в рамках онлайн-программ «Кинология» собаководов познакомят с правилами выгула собак в общественных местах и расскажут об основах дрессировки.

В направлении «Детство» объединены как уже хорошо зарекомендовавшие себя мероприятия — правополушарное рисование, сказки у печки, полезная шкатулка, — так и новые форматы досуга. Мастер-классы по созданию елочных украшений, видеоуроки с секретами фокусов для начинающих иллюзионистов, уроки по «Объемному оригами» из бумаги.

Детские истории про всё на свете в интерактивной форме ответят на самые интересные вопросы «Почему небо голубое?», «Зачем иголки ежу?», «Почему листья на деревьях меняют цвет и падают?» и т. д. Забавные герои Школы начинающего путешественника на видеоуроках затронут важные темы для детей и их родителей «Почему нельзя выходить на лед», «Что делать, если потерялся», «Что делать, если замерз» и многие другие.

Направление «Развлечения» объединяет в себе следующие онлайн-активности. Образовательная программа «Музыкальная азбука», в рамках которой рассказывается о теории музыки и профессиональной музыкальной терминологии. Парк «Патриот»: жизнь за кадром, расскажет о роботах и новых технологиях, а также о правилах ведения тактического боя и стрельбы в тирах. На видеоуроках «История отечественного автопрома» зрителей ждут информативные лекции по теме советской и российской автопромышленности.

А интересные факты и загадки истории можно будет узнать на онлайн-лекциях «Центральный парк. По страницам истории». Не оставят равнодушными подписчиков музыкальные онлайн-активности «Песни военных лет», «Голос русской зимы», «Время романса».

Интересными и познавательными будут мероприятия в рамках таких форматов, как «Зима в тропическом лесу», с рассказами об обитателях Тульского областного экзотариума в Центральном парке.

«Традиции воинского искусства» — на видеоуроках будут раскрыты темы казачьего искусства, показаны приемы с шашкой и т. д. Особая рубрика направления – «История в лицах», в ней ветераны Великой Отечественной войны расскажут о своей службе и жизни в военное время.

В рамках направления «Спецпроекты» подписчиков социальных сетей ждут следующие интересные онлайн-программы: «Открытие V сезона», «Фестиваль вязаного искусства «Ярнбомбинг», «Открытие елок. Онлайн-репортаж тульских парков» и другие интересные события.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зима по-тульскитульские парки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Студенты Академии РУБИКОН стали победителями на хакатоне TulaHack2020
Студенты Академии РУБИКОН стали победителями на хакатоне TulaHack2020
Google должен удалить рекламу сайтов с наркотическим контентом
Google должен удалить рекламу сайтов с наркотическим контентом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.