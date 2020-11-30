Проект «Зима по-тульски» пройдет в онлайн-формате

Фото из архива Myslo.

С 1 декабря в Туле стартует пятый сезон проекта «Зима по-тульски» в формате онлайн. Мероприятия проекта будут организованы в социальных сетях.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Владислав Черных рассказал:

Владислав Черных – Девиз проекта — сезон развития. Это своеобразное напоминание о том, что интересно и познавательно, а главное, полезно можно организовывать досуг не только во время прогулок на свежем воздухе, но и в режиме онлайн, находясь дома. Проект состоит из четырех основных направлений – «Спорт», «Детство», «Развлечения» и «Спецпроекты». Всего будет представлено более 30 форматов организации досуга туляков и множество прямых трансляций. Разумеется, все онлайн-мероприятия бесплатны.

В структуру спортивного направления вошли следующие: танцевальная тренировка, мастер-классы по скандинавской ходьбе, семейные онлайн-эстафеты, оздоровительные занятия по йоге и занятия «группы здоровья» для пожилых людей.

Новинкой направления станет зарядка с инструкторами Управления МЧС России по Тульской области, видеоуроки с которой будут организовываться на площадке парка «Патриот». Эта же площадка станет основной для проведения онлайн мастер-классов «Самооборона» с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Еще один новый формат организации досуга — «Ментальный фитнес». В рамках мероприятий будут разбирать такие темы, как повышение иммунитета, повышение работоспособности, улучшение сна и многие другие. А в рамках онлайн-программ «Кинология» собаководов познакомят с правилами выгула собак в общественных местах и расскажут об основах дрессировки.

В направлении «Детство» объединены как уже хорошо зарекомендовавшие себя мероприятия — правополушарное рисование, сказки у печки, полезная шкатулка, — так и новые форматы досуга. Мастер-классы по созданию елочных украшений, видеоуроки с секретами фокусов для начинающих иллюзионистов, уроки по «Объемному оригами» из бумаги.

Детские истории про всё на свете в интерактивной форме ответят на самые интересные вопросы «Почему небо голубое?», «Зачем иголки ежу?», «Почему листья на деревьях меняют цвет и падают?» и т. д. Забавные герои Школы начинающего путешественника на видеоуроках затронут важные темы для детей и их родителей «Почему нельзя выходить на лед», «Что делать, если потерялся», «Что делать, если замерз» и многие другие.

Направление «Развлечения» объединяет в себе следующие онлайн-активности. Образовательная программа «Музыкальная азбука», в рамках которой рассказывается о теории музыки и профессиональной музыкальной терминологии. Парк «Патриот»: жизнь за кадром, расскажет о роботах и новых технологиях, а также о правилах ведения тактического боя и стрельбы в тирах. На видеоуроках «История отечественного автопрома» зрителей ждут информативные лекции по теме советской и российской автопромышленности.

А интересные факты и загадки истории можно будет узнать на онлайн-лекциях «Центральный парк. По страницам истории». Не оставят равнодушными подписчиков музыкальные онлайн-активности «Песни военных лет», «Голос русской зимы», «Время романса».

Интересными и познавательными будут мероприятия в рамках таких форматов, как «Зима в тропическом лесу», с рассказами об обитателях Тульского областного экзотариума в Центральном парке.

«Традиции воинского искусства» — на видеоуроках будут раскрыты темы казачьего искусства, показаны приемы с шашкой и т. д. Особая рубрика направления – «История в лицах», в ней ветераны Великой Отечественной войны расскажут о своей службе и жизни в военное время.

В рамках направления «Спецпроекты» подписчиков социальных сетей ждут следующие интересные онлайн-программы: «Открытие V сезона», «Фестиваль вязаного искусства «Ярнбомбинг», «Открытие елок. Онлайн-репортаж тульских парков» и другие интересные события.