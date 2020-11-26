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Как не остаться без денег в «чёрную пятницу»: советы Банка России

Как не остаться без денег в «чёрную пятницу»: советы Банка России

Специалисты рекомендуют тулякам быть внимательнее при совершении онлайн-покупок.

К традиционной глобальной распродаже, которая в этом году проходит 27 ноября, готовятся не только крупные магазины и их посетители, но и кибермошенники. Они уже начали рассылку писем с обещаниями невероятных скидок. Специалисты регионального отделения Банка России напоминают основные правила онлайн-покупок.

От имени известных магазинов аферисты рассылают письма на электронную почту, в социальные сети или мессенджеры. Жертве предлагают перейти по ссылке, ввести промокод, данные платежной карты и получить невероятную скидку до 90%. Популярная бытовая техника, электроника, одежда и обувь известных брендов – всё это станет доступным в один клик.

После перехода по ссылке любитель интернет-шопинга оказывается на фальшивом сайте, который имитирует страницу реального магазина. Поддавшись соблазну, жертва не замечает, что название сайта-клона в браузере отличается от настоящего, а его интерфейс лишь похож на реальную страницу. После того, как человек «оплачивает» покупку, деньги уходят к мошенникам, а покупатель остаётся ни с чем.

– Для интернет-шопинга следует пользоваться только проверенными ресурсами. Всегда внимательно смотрите на адресную строку браузера – имя мошеннического сайта может отличаться на одну-две буквы от настоящего. Проверьте сертификат безопасности, нажав на значок замочка в начале адресной строки.

Пользуйтесь приложениями интернет-магазинов, скачав их на смартфон только с официального сайта. Для онлайн-покупок заведите отдельную, возможно даже виртуальную, карту и кладите на нее деньги непосредственно перед покупкой, установите антивирусные программы на всех устройствах, которыми вы пользуетесь, – советует заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

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Люди
Дмитрий Борискин
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