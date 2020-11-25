Мальчишки на льду в Богородицке: родителей привлекли к ответственности

Фото из архива MySlo

По факту опасной игры, чудом не закончившейся трагедией была проведена проверка.

После публикации Myslo сотрудники ГИМС МЧС России и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних местного отдела полиции провели проверку по факту катания детей на велосипедах по замёрзшему пруду.

Родители мальчиков привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона, что они всегда и во всём несут ответственность за своих детей!