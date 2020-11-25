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Мальчишки на льду в Богородицке: родителей привлекли к ответственности
Фото из архива MySlo

Мальчишки на льду в Богородицке: родителей привлекли к ответственности

По факту опасной игры, чудом не закончившейся трагедией была проведена проверка.

После публикации Myslo сотрудники ГИМС МЧС России и Богородицкого пожарно-спасательного гарнизона вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних местного отдела полиции провели проверку по факту катания детей на велосипедах по замёрзшему пруду. 

Родители мальчиков привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона, что они всегда и во всём несут ответственность за своих детей!

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вчера, в 21:19 +3
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Место
Тульская областьБогородицк

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