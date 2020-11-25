Быстро и без очередей: когда тулякам лучше всего идти в МРЭО
Сотрудники региональной Госавтоинспекции проанализировали данные о посещаемости за третий квартал текущего года.
УГИБДД УМВД России по Тульской области рекомендует жителям региона заранее спланировать визит в МРЭО.
Сделать это помогут результаты анализа загруженности подразделений ГИБДД за третий квартал текущего года.
Например, больше всего народу в МРЭО с 9.00 до 11.00, а максимально быстро поставить машину на учёт можно с 15.00 до 18.00.
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